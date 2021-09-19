شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 عارض مشارك فى معرض تراثنا 9 أكتوبر القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمعرض للعام الثالث على التوالي، تبعث برسالة مباشرة تعكس اهتمام الرئيس بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية وحرصه على تضافر جهود الجهات المعنية بالدولة لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك لمشروعات التي تتيح فرص عمل كثيفة خاصة للشباب والمرأة بكافة المحافظات كما تعبر عن التنوع الثقافي للحضارة المصرية.

وأضافت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على إقامة معرض "تراثنا" سنويًا لتشجيع كافة المصريين العاملين في هذا القطاع على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم وإتاحة عرضها بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات وأذواق المواطنين واستخدام خبراتهم لتعليم هذه الحرف لجيل جديد من الشباب والفتيات مما يحافظ على هذه المهن من الاندثار.

ويضم معرض تراثنا هذا العام أكثر من ألف عارض من كافة محافظات الجمهورية حيث سيعرضون انتاجهم المتميز من السجاد والكليم اليدوى والمنسوجات والتللى ومفروشات أخميم والاكسسوار والمنتجات النحاسية والزجاجية والتطريز على القماش ومنتجات الحجازة والتابلوهات والخيامية والصدف ووحدات الاضاءة والخزف والمفروشات والجلود والتحف الخشبية ومنتجات سيناء ومنتجات الخوص.