شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العامة للكيماويات: صناعة الأسمدة أساسية لزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الحكومة جهودها لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق حلم الوصول بها لـ100 مليار دولار ، خلال السنوات المقبلة ، مما يتطلب مضاعفة حجم الصادرات الحالية أكثر من 3 مرات ، وهى مسالة تتطلب تضافر كافة الجهود الحكومية والقطاع الخاص .

وحول ملف الصادرات، أشار المهندس عماد حمدى ، رئيس النقابة العامة للكيماويات، عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية لـ" الخليج 365" إن ملف زيادة الصادرات، والذي يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أهم الملفات التى ستدعم الاقتصاد الوطنى بشكل كبير ، خاصة فيما يتعلق لخفض عجز الميزان التجارى ، وتوفير العملة الصعبة ودعم الصناعة الوطنية المحلية فى الوقت ذاته.

أضاف إن قطاع الأسمدة والكيماويات من أهم القطاعات الواعدة، التى يمكنها المساهمة فى زيادة الصادرات بشكل كبير ، ولا سيما أن قطاع صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، يأتى على رأس القطاعات التى تشهد زيادة سنوية فى التصدير لا تقل عن 12‎%‎ بالإضافة لكون القطاع متصدر القطاعات التصديرية.

أوضح عماد حمدى، إن من أهم عوامل زيادة الصادرات تحديث وتطوير شركات الأسمدة العامة ، سواء الدلتا للأسمدة أو النصر للأسمدة ، وكيما وهى شركات تحظى باهتمام كبير من مجلس الادارة الجديد للقابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، ومع تطويرها ستكون هناك زيادة كبيرة فى الصادرات؛ مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، الذى يشهد انطلاقة كبيرة بعد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك انعكاس ذلك على العاملين فى الشركات وتحسين مستواهم المادى.