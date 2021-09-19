شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدأ اكتتاب الأفراد بأسهم "solutions by stc" بعد الإقبال الضخم من المؤسسات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في يونيو الماضي عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب "solutions by stc"، طرح 24 مليون سهماً للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، بحسب بيان لـ"تداول".
وكانت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، أعلنت في مارس الماضي عن اكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركة "solutions by stc" التابعة لها.
وقالت في بيان سابق لـ"تداول"، إنها بصدد تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وطلب إدراج أسهمها إلى السوق المالية السعودية "تداول".
وفي يناير الماضي، أعلنت "إس تي سي" عن قيامها بدراسة إمكانية الطرح العام الأولي "solutions by stc" في "تداول".
وقالت إن شركة solutions by stc هي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% ومقرها السعودية، وتعمل في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، وخدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية.
وتقوم إس تي سي حالياً بعمل كافة دراسات الجدوى التفصيلية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والمالية والفنية لتحديد إمكانية الطرح العام الأولي، ومدى مواءمته لاستراتيجية الشركة وتعزيز القيمة المضافة للشركة ومساهميها.