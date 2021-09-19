شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدأ اكتتاب الأفراد بأسهم "solutions by stc" بعد الإقبال الضخم من المؤسسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في يونيو الماضي عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب "solutions by stc"، طرح 24 مليون سهماً للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، بحسب بيان لـ"تداول".