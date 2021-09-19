شكرا لقرائتكم خبر عن لو هاتشتري الأدوات المدرسية اعرف أسعارها في المكتبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع زيادة الإقبال على معرض أهلا مدارس وانتظار افتتاحه في باقي محافظات الجمهورية يرصد الخليج 365 أسعار جميع الأدوات المكتبية والدراسية للطلبة المقبلين على العام الدراسي الجديد، من داخل المكتبات الخاصة خارج معرض أهلا مدارس، وفقا للأسعار الرسمية المعلمة من الشعبة العامة للادوات المكتبية.

أسعار القلم الرصاص الخشب سجلت 75 قرشا - 4 جنيهات

اسعار القلم الرصاص السنون يتراوح بين 3-12 جنيها حسب الجودة والصناعة.

أسعار الكراسات يبدأ من 75 قرشا إلى 2.5 جنيها.

أسعار الكشاكيل بداية من 60 ورقة تتراوح بين 1.5 - 22 جنيها

الأستيكة تتراوح بين50 قرشا وحتى 5 جنيها .

سعر البراية يتراوح بين 1-10 جنيها حسب الجودة والصناعة.

أسعار الشنط المدرسية تبدأ من 75 جنية وحتى 800جنيها جنية للشنط الماركات العالمية .

سعر المقلمة يتراوح بين 5-20 جنيها

سعر اللانش بوكس يتراوح بين 10-200 جنيها للقطعة

سعر الزمزامية تتراوح من 5 إلى 50 جنيها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتحا أمس الأربعاء معرض "أهلاً مدارس" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، خلال الفترة من 16 إلى 30 سبتمبر 2021، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وأيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس ابراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك اهتماماً خاصاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، والتوسع في انتشارها بكافة المحافظات، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب، وبأسعار مخفضة.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجوده اليوم في افتتاح معرض "أهلا مدارس" المتكامل لاحتياجات طلاب المدارس، بمشاركة أكثر من 200 عارض، مشيدا بما لمسه من وجود الكثير من المعروضات من صناعة مصرية، كما أن هناك اهتماما بجودة المنتجات.

وأكد مدبولي، أننا نستهدف أن تكون كافة المنتجات في نسخة المعرض في العام القادم، مصرية الصنع، بما يعزز تعميق الصناعة الوطنية، ليكون على أغلب المنتجات عبارة "صنع في مصر".