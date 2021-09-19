شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 19 سبتمبر حتى 23 سبتمبر الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من باتك، ثمار، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح شركة ساسكو، ثوب الأصيل، سابك، ذيب، فضلاً عن صرف أرباح شركة بدجت السعودية، أسواق ع العثيم، الخريف.

ويُستحق، يوم الأحد، توزيع أرباح شركة ثوب الأصيل، عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 30 مليون ريال، بما يعادل ريال للسهم، وبما نسبته 10% من قيمة السهم الإسمية.

وتصوت عمومية شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية، يوم الأحد، على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وبين الشركة العربية لخدمات للأمن والسالمة "امنكو".

ويُستحق، يوم الأحد، توزيع أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عن النصف الأول من عام 2021، بقيمة 5.250 مليار ريال، بواقع 1.75 ريال للسهم، بما نسبته 17.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة، يوم الأحد، صرف الأرباح النقدية لمساهمي الشركة بنسبة 15%، بواقع 1.50 ريال للسهم عن النصف الأول للعام المالي 2021.

ويُستحق، يوم الأحد، توزيع أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، عن النصف الأول من عام 2021، بقيمة 18 مليون ريال، بواقع 0.30 ريال للسهم، وبما يُعادل 3% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت"، يوم الإثنين، صرف الأرباح النقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021 بقيمة 42.7 مليون ريال، بواقع 0.6 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 6%.

ويُستحق، يوم الإثنين، توزيع أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات، عن النصف الأول من عام 2021، بقيمة 22 مليون ريال، بواقع 5.1 ريال للسهم، بما نسبته 5.1% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت عمومية الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، يوم الإثنين، على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي2019، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.

وتبدأ شركة أسواق عبدالله العثيم، يوم الأربعاء، صرف الأرباح النقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021 بقيمة 180 مليون ريال، بواقع 2 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 20%.