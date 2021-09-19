شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. أحداث غيرت بورصة المعادن الثمينة للاتجاه الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيرات عديدة شهدها سعر الذهب في السوق العالمي ومصر هذا الأسبوع، وتراجع المعدن بنسبة تتجاوز 3% الأمر الذى انعكس على سعر الذهب في مصر، وهناك عددا من الأحداث الهامة التي أثرت على حركة الذهب والتي نستعرضها في السطور التالية..

الإثنين 13 سبتمبر

الموازنة الفيدرالية

الثلاثاء 14 سبتمبر

خطاب لوي محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي

مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة

الأربعاء 15 سبتمبر

مبيعات التجزئة الصينية

مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة

مؤشر أسعار المستهلكين في كندا

المؤشر التصنيعي في ولاية نيويورك

الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة

مخزونات النفط الخام الأمريكية

الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا

الخميس 16 سبتمبر

التغير في التوظيف ومعدل البطالة في استراليا

مبيعات التجزئة الأمريكية

المؤشر التصنيعي في فيلادلفيا

إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

الجمعة 17 سبتمبر

مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة

القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو

القراءة الأولية لثقة المستهلك من جامعة ميشيجان في الولايات المتحدة

وتراجعت أونصة الذهب من 1787 دولار يوم الاثنين وهو اليوم الأول في أسبوع التداول على الذهب، إلى مستويات 1754 دولار كسعر إغلاق الذهب يوم الجمعة، لتخسر أونصة الذهب حوالي 33 دولار، وهو رقم كبير أثر على أسعار الذهب المحلية في كافة دول العالم، وتشير التوقعات الجديدة الي احتمالية استمرار التراجع مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وهناك 3 أسباب رئيسية تسبب في هبوط سعر الذهب في البورصات العالمية، ولعل أبرزها هو الارتفاع الملحوظ للدولار مما يؤثر على تكلفة حيازة الذهب، ومن ثم حدوث تراجعات كبيرة في الذهب، والسبب الثاني هو ارتفاع في مبيعات التجزئة خلال أغسطس 2021 بشكل مفاجئ فوق المتوقع وهذا دفع الذهب للهبوط، وجاء السبب الثالث هو ارتفاع عائد السندات الأمريكية القياسية هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 21 تسجل 771 جنيها للجرام، أسعار الذهب عيار 18 تسجل 661 جنيها للجرام، أسعار الذهب عيار 24 تسجل 881 جنيها للجرام، الجنيه الذهب يسجل 6168 جنيها، أونصة الذهب في البورصات العالمية 1754 دولارا.