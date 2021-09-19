شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 19-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 13.47 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، متجاوزا بذلك الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 13.70 ريال كمستوى اول ثم 14.50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 13.20 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 13.38 وبين مستوى المقاومة هو 13.66 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد