شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 19-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم تبوك الزراعية (6040) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة 42.60، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.36% ليخسر السهم نحو 15 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 42.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 46.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.20 ومستوى المقاومة 44.05.