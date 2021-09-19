شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح (FALH) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 19-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم الخميس ليغلق عند مستوى 1.735 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 1.80 فلس، والذي يقابل ما نسبته 38.2% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من شهر مايو حتى اغسطس الماضي، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.85 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.72 فلس وبين مستوى المقاومة هو 1.78 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط