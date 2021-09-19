شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية ينزل بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 19-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، ليتخطى السهم دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي على تداولات السهم القادمة، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.71% ليخسر السهم نحو 10 هللة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 13.96، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 13.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.80 ومستوى المقاومة 14.32.