شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 19-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر بنسبة بلغت -0.74% ليخسر السهم نحو 14 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.22 ومستوى المقاومة 19.78.