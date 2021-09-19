شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يختبر مقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 19-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة مع ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ولكن أمام ذلك يختبر مقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).

لذلك نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 35.25، ليستهدف مستوى الدعم المهم 34.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.85 ومستوى المقاومة 35.40.