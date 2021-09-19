شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمنت العربية يحاول تعويض جزء من خسائره – تحليل صباحي – 19-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الأسمنت العربية (3010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.23% ليكسب السهم نحو 10 هللة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 44.95، ليستهدف مستوى الدعم 41.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.80 ومستوى المقاومة 44.30.