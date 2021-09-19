شكرا لقرائتكم خبر عن أليانز إس إف يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 19-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أليانز إس إف (8040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.38% ليخسر السهم نحو 10 هللة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 25.90، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 24.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.35 ومستوى المقاومة 26.80.