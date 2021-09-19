شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه - تحليل صباحي – 19-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق المؤشر مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 0.10% ليكسب المؤشر نحو 11.129 نقطة ليستقر المؤشر على مستوى 11,422.11، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

تستمر توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.285، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,198.00 ومستوى المقاومة 11,500.