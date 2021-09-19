شكرا لقرائتكم خبر عن 45 ألف أسرة مستفيدة من «البناء الذاتي» حتى أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي 45.816 أسرة، وذلك منذ بداية شهر يناير حتى أغسطس 2021، امتداداً للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70 % بحلول العام 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة، التي أعلن البرنامج عن استفادتها منذ بداية العام الجاري، بما يتجاوز 145 ألف أسرة منها 115.038 أسرة سكنت منازلها حتى أغسطس 2021، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق «سكني».

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني، ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توافر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق.

ويوفّر برنامج «سكني» خدمات متنوعة لمستفيدي خيار «البناء الذاتي» ممن يمتلكون أراضيهم تتيح لهم اختيار «التصاميم الهندسية» التنفيذية، التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة لتوفير أكثر من 36 تصميماً مميزاً يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة في البناء، بالإضافة إلى خدمة «المقاول المعتمد» لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي «البناء الذاتي»، وغيرها من الخدمات مثل «التصميم الداخلي».