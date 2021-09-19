شكرا لقرائتكم خبر عن 39 مليون ريال مستحقات عمالية مستردة بالشرقية في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استردت وحدة إدارة الأزمات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية مستحقات عمالية بلغت قيمتها «39.176.014» ريالا، فيما جاء ذلك بمتابعة وحدة إدارة الأزمات لأوضاع 9 شركات في المنطقة التي يتم متابعتها بشكل أسبوعي، بينما يبلغ عدد العمالة الذين تتم متابعة أوضاعهم مع الشركات 9713 عاملا أجنبيا من مختلف المهن والجنسيات.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل إنه تتم متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة بشكل عام سواء كان في الوضع المالي، أو العمالي والإنساني أيضا، وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.

وأكد المقبل أن قيمة المبالغ المستردة وصلت خلال 3 أشهر إلى «39.176.014» ريالا، مشيرا إلى أنها مستحقات للعمالة سواء كان رواتب متأخرة، أو نهاية خدمة في حال رغب العامل في العودة إلى بلده، فيما شدد على أن إدارة الأزمات تنفذ زيارات دورية لمواقع سكن العمالة في الشركات المتعثرة للتحقق من أوضاعهم المعيشية.

وأشار إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع سفارات الدول ممن لديهم عمالة تعاني من مشاكل عمالية، وتتم مناقشة صرف المستحقات والأجور المتأخرة، وإصدار تذاكر السفر للعودة، لافتا إلى أنه تم رصد حالات تسليم مستحقات للورثة.

يذكر أن وحدة إدارة الأزمات تعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي السفارات في المنطقة الشرقية، وكان آخرها استقبال ممثل السفارة الفلبينية د. اميليتو سانتياغو عادل، ومترجم السفارة نهاد دهشان الوحيدي، وكان في استقباله مدير الإدارة حمد الصقور ومساعده عادل المغلوث.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة العمالة من الجالية الفلبينية، خاصة مع الشركات المتعثرة.

وأثنى ممثل السفارة على الجهود المبذولة من قبل إدارة الأزمات وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مشيدا بسرعة وجودة الإنجاز في معالجة أوضاع العمالة.