شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تهوى بالذهب عالميًا بأكثر من 30 دولار خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هوت أسعار الذهب في البورصات العالمية هذا الأسبوع بأكثر من 3 خلال التداولات، التي استمرت من يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 حتى ختام جلسات التداول مساء الجمعة 17 سبتمبر 2021، وخسرت أونصة الذهب قرابة 33 دولار في التداولات طوال هذه الأيام، وذلك على خلفية صعود واضح في الدولار الأمريكي، وبعض المؤشرات الأخرى التي أثرت على جاذبية المعدن الثمين.

تراجع أسعار الذهب

وتراجعت أونصة الذهب من 1787 دولار يوم الاثنين وهو اليوم الأول في أسبوع التداول على الذهب، إلى مستويات 1754 دولار كسعر إغلاق الذهب يوم الجمعة، لتخسر أونصة الذهب حوالي 33 دولار، وهو رقم كبير أثر على أسعار الذهب المحلية في كافة دول العالم.

وهناك 3 أسباب رئيسية تسبب في هبوط سعر الذهب في البورصات العالمية، ولعل أبرزها هو الارتفاع الملحوظ للدولار مما يؤثر على تكلفة حيازة الذهب، ومن ثم حدوث تراجعات كبيرة في الذهب، والسبب الثاني هو ارتفاع في مبيعات التجزئة خلال أغسطس 2021 بشكل مفاجئ فوق المتوقع وهذا دفع الذهب للهبوط، وجاء السبب الثالث هو ارتفاع عائد السندات الأمريكية القياسية هذا الأسبوع.

وفي السوق المصري، هوت أسعار الذهب بختام جلسات التداول تراجع 4 جنيهات بختام تعاملات الأسبوع في سوق الذهب المحلي، والذي تأثر باستمرار هبوط أسعار الذهب في البورصات العالمية، حيث نزلت أونصة الذهب إلى مستويات 1754 دولار، بختام جلسات التداول هذا الأسبوع.