شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات التعاون الدولي اليابانية "جايكا" في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جايكا (JICA) هي منظمة يابانية حكومية مستقلة وتختص بمساعدة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية ، وتعزيز التعاون الدولى

تأسست المنظمة الحالية في 1 أكتوبر 2003 كمنظمة حكومية مستقلة، بينما كانت قبل ذلك تابعة لوزارة الخارجية اليابانية لدى منظمة الجايكا شبكة تتكون من 97 مكتبًا في الخارج، ومشاريع في أكثر من 150 دولة حول العالم بميزانية سنوية تصل إلى 1 ترليون ين ياباني بما يعادل 8.5 مليار دولار .

أنشطة جايكا في مصر

يرجع تاريخ التعاون بين هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" ومصر في مستشفى جامعة القاهرة التخصصي للأطفال إلى عام 1979 والمعروف بالعام الدولي للطفل، حين أعطت الحكومة المصرية الأولوية لتحسين مستوى الرعاية الصحية للأطفال.وبلغت تكلفة بناء المستشفى بـ40 مليون دولار أمريكي).

ودعمت حكومة اليابان الحكومة المصرية من خلال المساهمة في إنشاء مستشفى جامعة القاهرة التخصصي للأطفال وبناء قدرات العاملين بالمستشفى، وأصبحت المستشفى منذ إنشائها تُعرف ما بين سكان القاهرة باسم "مستشفى أبو الريش الياباني". وقدمت المستشفى خدماتها الطبية لأكثر من ثلاثة عقود للأطفال من جميع أنحاء الجمهورية.

بحيث يتم إنشاء متحف جديد بجوار الأهرامات في محافظة الجيزة (على بعد 15 كيلومتر جنوب غرب القاهرة) لدعم حفظ وترميم التراث الثقافي والتاريخي، ولتعزيز الأنشطة المتعلقة بالمجال المتحفي كعرض القطع الأثرية والأنشطة التعليمية. لعرض أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، منها المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ أمون متضمنةً القناع الذهبي، مما سيساهم في تطوير صناعة السياحة وخلق فرص العمل في مصر، وبالتالي دعم التنمية الإجتماعية والاقتصادية.

وهذا المتحف الجديد أحد أهم مجالات التعاون الثنائي بين مصر واليابان، حيث تقدم جايكا الدعم المالي من خلال قرضين للمساعدات الإنمائية الرسمية بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 800 مليون دولار أمريكي، لدعم تمويل عمليات إنشاء مبني المتحف المتضمن المعارض والبنية الأساسية للمعلومات وتكنولوجيا الإتصالات، هذا بجانب الخدمات الاستشارية التي تتضمن الإشراف على أعمال البناء والتوريدات.بجانب التعاون الفني، بالاضافة إلى نقل الخبرات المتعلقة بإدارة وتشغيل المتحف والمعارض

وقعت الحكومتان اليابانية والمصرية إتفاقية مشروع محطة جبل الزيت في يوم 30 من شهر مارس عام 2010 لتوفير الدعم المالي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال قرض بإجمالي 38 مليار ين ياباني، ويتضمن المشروع:

ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والحد من استهلاك الوقود الحفري، مما سيساهم في تلبية حاجة الشعب المتزايدة للكهرباء والتخفيف من أعراض التغير المناخي من خلال الحد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي سيدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية والحفاظ على البيئة في مصر.

بحيث تولد محطة جبل الزيت الكهرباء من طاقة الرياح، حيث يبلغ إجمالي قدرتها 220 ميجاوات، وتقع المحطة في منطقة خليج الزيت على طول ساحل البحر الأحمر، حوالي 350 كيلومتر جنوب شرق القاهرة.

وترجع أهمية دعم جايكا للمشروع لمساهمة المحطة في الحد من التغير المناخي و الحفاظ على البيئة، والذى يعد التزام لليابان أمام العالم ، ويتماشي مع سياسات المساعدات الرسمية الإنمائية اليابانية.

قدمت الحكومة اليابانية الدعم المالي والفني للحكومة المصرية لإطلاق "مشروع تطوير مطار برج العرب الدولي". بلغ إجمالي القرض الميسر 5.73 بليون ين ياباني حيث تم تشييد مبنى للركاب (صالة 1) وعدد من المرافق الأخرى بالمطار كطريق السيارات ومبنى محطة الشحن، وبدأ التشغيل الفعلي للمطار فى عام 2010

المرحلة الثانية

يتم تنفيذ المرحلة الثانية من مطار برج العرب الدولى من خلال قرض ميسر مقدم من جايكا لوزارة الطيران المدني، ويبلغ قدره 18.2 بليون ين ياباني بشروط ميسرة بمعدل فائده سنوى ثابت 0.1% ومدة سداد تصل إلى 40 عاماً تتضمن عشر سنوات سماح. وهذا النوع من المطارات صديقة البيئة

كوبري السلام

قدمت الحكومة اليابانية منحة مالية بقيمة 13.5 مليار ين ياباني لتغطية حوالي 60% من إجمالي تكلفة إنشاء كوبري السلام أعلى قناة السويس (كوبري الصداقة المصرية اليابانية)، والذي وصل إلى 22.5 مليار ين ياباني.ويبلغ طول الكوبري 9 كليو مترًا.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)

أُنشِئت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) بالشراكة مع اليابان كجامعة مصرية حكومية في مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية لتقديم برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. ويهدف التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية واليابانية إلى إقامة شراكة طويلة الأمد بين البلدين لتعزيز التنمية البشرية في المنطقة والعالم. تنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية متفاعلة مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والمجالات العلمية ذات التخصصات المركبة، ويرجع ذلك لتعاونها المستمر مع الجامعات المصرية واليابانية، والذي من شأنه يدعم طلاب الجامعة في اكتساب الخبرات الأكاديمية والبحثية.

المرحلة الثانية من مشروع الحد من التلوث الصناعى

تم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحكم في التلوث الصناعي في الفترة ما بين عام 2007 وحتى عام 2015 كمبادرة للتعاون بين جهاز شئون البيئة مع كل من جايكا والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والإتحاد الأوروبي والحكومة الفنلندية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 14.9 مليار ين ياباني، وساهمت جايكا بـ 4.7 مليار ين ياباني من إجمالي تكلفة المشروع.

قدم المشروع الدعم المالي للمصانع الحكومية والخاصة عبر البنوك الوسيطة للتحكم في التلوث الصناعي، وتضمن المشروع 36 مشروعاً فرعياً في قطاعات صناعية مختلفة منها إنتاج الأسمنت والأسمدة والمنتجات الغذائية والبتروكيميائية والورقية وغيرها، وقدم المشروع عدة آليات للحد من التلوث، مثل: منع التلوث وتطبيق التكنولوجيا النظيفة واستبدال الوقود بوقود أقل تلويثاً للبيئة وعرض بدائل للوقود مثل قش الأرز.