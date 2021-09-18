شكرا لقرائتكم خبر عن لـ500 شاب.. 5 معلومات عن منحة "أمازون" في علوم البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة الاتصالات منحة للحصول على الشهادات الاحترافية المعتمدة من شركة أمازون ويب سرفيسز(AWS) في مجالات علوم البيانات والبيانات الضخمة، لـ500 شاب بما يتواكب مع معايير ومتطلبات سوق العمل العالمي، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 5 معلومات عن المنحة.

1- أكاديمية عالم البيانات العملية هي برنامج تدريبي مهني مجاني في مجال علوم البيانات، أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع شركة أمازون ويب سرفيسز.

2- يتم إنشاء المحتوى التدريبي بواسطة خبراء متخصصين من جانب شركة أمازون ويب سرفيسز عبر آليات رقمية، بالإضافة إلى إتاحة عدة منصات تدريبية وفصول افتراضية وتدريبات عملية لبناء قدرات المتدربين من المستوى التأسيسي وحتى المستويات عالية التخصص، وذلك بما يتواكب مع معايير ومتطلبات سوق العمل العالمي.

3- منحة تهدف إلى تخريج جيل جديد من المتخصصين في علوم البيانات بشهادة معتمدة عالميًا، وتزويد أسواق تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بعلماء البيانات من أصحاب الخبرات العملية، والارتقاء بمهارات العاملين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر لزيادة قدرتهم على المشاركة بفاعلية في مشروعات مصر الرقمية، بالإضافة إلى تحفيز الشركات الناشئة الجديدة للتركيز على توفير حلول البيانات الضخمة وتحليل البيانات.

4- ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات 500 شاب متخصص في هذه المجالات بما يعزز من قدرتهم على تلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المشاريع القومية.

5- أطلقت وزارة الاتصالات المنحة في إطار استراتيجيتها لبناء القدرات على خلق شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لتوفير الكوادر الشابة المدربة وصقل خبراتها العملية في التكنولوجيا المتقدمة، وعلى رأسها علوم البيانات التي تُعد من التخصصات الواعدة التي تمثل مهن المستقبل في ظل الاستخدام الكثيف للتكنولوجيات الرقمية وتداخلها في كافة القطاعات.