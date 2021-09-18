شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ترويجي للسياحة في محافظة الشرقية وإبراز مقوماتها السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

محافظة تلو الأخرى بفيديو ترويجى قصير تنشره وزارة السياحة والآثار، على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، للترويج السياحي للمحافظات المصرية وإبراز المقومات السياحية والأثرية لها.

ونشرت الوزارة اليوم فيديو قصير عن محافظة الشرقية، وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع، وتستمر الحملة لمدة 27 يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

وتعتبر محافظة الشرقية من محافظات الوجه البحري وتقع في دلتا مصر، وتزخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية حيث يوجد بها مجموعة من التلال الأثرية منها تل بسطا وتل الدفنة، والمناطق الأثرية منها صان الحجر التي خرجت منها كنوز ذهبية وفضية معروضة الآن في المتحف المصري بالتحرير.

ومن الآثار الاسلامية بها مسجد قايتباي، ومنزل أحمد عرابي، وضريح أبو مسلم، ومسجد عبدالعزيز رضوان، ومسجد محمد علي، وتتميز الشرقية بخيولها الأصيلة.