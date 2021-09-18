شكرا لقرائتكم خبر عن 21 دولة تستورد القطن المصرى وتوقعات بزيادة الصادرات 40% الموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الھيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن 21 دولة تستورد الأقطان المصرية، تتصدرها الهند ثم باكستان ثم بنجلاديش ، موضحة على موقعها الرسمي أن حركة ارتباطات صادرات القطن المصرى فى السوق العالمى في الفترة من أكتوبر 2020 حتى سبتمبر 2021 ، تبلغ 88452.58 طن، نحو 1.8 مليون قنطار قطن شعر.

وفي أول مزاد بالوجه البحري في محافظة الشرقية، بلغ سعر الفتح 2946 جنيهًا في المزايدة لكمية 3250 قنطار قطن (صنف جيزة 94)، حيث بلغ سعر الترسية 4630 جنيها للقنطار الواحد.

وفي الوجه القبلي، تم بيع 4294 قنطار (صنف جيزة 95) في أحدث المزادات التي جرت بمحافظة الفيوم حيث بلغ سعر الترسية 3850 جنيها للقنطار لصالح شركة خاصة ، كما فازت شركة خاصة أخرى بمزاد آخر في محافظة بني سويف لكمية 4398 قنطار قطن بسعر بلغت 3825 جنيها للقنطار الواحد، فيما بلغ سعر الفتح للمزادين 2611 جنيها.

أضافت الهيئة العامة للتحكيم واختبارت القطن ، أن صادرات الأقطان فائقة الطول، تبلغ نسبتها من الصادرات 5.3% مقابل الاقطان الطويلة التي تبلغ نسبتها 94.6% ، موضحة أن الهند تستورد نسبة 63.7% من الاقطان المصرية فيما تبلغ نسبة باكستان 17.3% وتبلغ نسبة بنجلاديش 7.2%.

فى ذات السياق أوضحت مصادر لـ"الخليج 365"، أن توقعات زيادة التصدير تصل لنحو 40% تبلغ قيمتها نحو 240 مليون دولار، مقارنة بالموسم الماضى، حيث بلغت صادرات القطن المصرى نحو 1.3 مليون قنطار.