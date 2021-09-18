شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات منصة مصر الرقمية وكيفية التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد مستخدمى "منصة مصر الرقمية" والطلبات والخدمات المتاحة من خلالها، حيث تعمل على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية أونلاين من مكان واحد، والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجريبيا فى أغسطس 2020.

ويقدم الخليج 365 أبرز المعلومات بشأن المنصة الرقمية وكيفية التسجيل:

3.3 مليون مواطن سجلوا على منصة مصر لرقمية

8.3 مليون طلب تم تقديمه على منصة مصر الرقمية

90 خدمة حكومية رقمية تتوافر عبر المنصة حاليا مستهدف زيادتها إلى 108 خدمات رقمية بنهاية سبتمبر.

أبرز حزم خدمات منصة مصر الرقمية التى تندرج تحتها 90 خدمة رقمية:

التوثيق، الشهر العقارى، التموين، التامين الاجتماعى، رخصى، الأحوال المدنية، مركباتى، خدمات القضايا، الضرائب العقارية، المحاكم، السجل التجارى،

كيفية التسجيل على منصة مصر الرقمية

لإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية يحتاج لعشر خطوات بسيطة، وهى الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية ، يليها الدخول إلى حسابى ثم اختار إنشاء حساب جديد، والذى يحتاج الى تسجيل بيانات الرقم القومى ورقم المصنع المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة واسم الأم، ثم تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسمك لدى إحدى شركات الاتصالات، ثم يستقبل المستخدم رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف الذى قام بتسجيله، وعلى المستخدم تفعيل الكود المكون من 6 أرقام بالرسالة الموجودة على هاتفه، يليها تسجيل كلمة المرور الخاصة به والتى يجب ألا تقل عن 8 حروف وأرقام باللغة الإنجليزية بدون مسافات، منهم حرف كبير وأخر صغير وأرقام أو رموز، ثم سجل البريد الإلكترونى الخاص بك، وادخل رقم الهاتف الذى سجلته وكلمة المرور.

ويتم الاشتراك بالمنصة عبر إنشاء حساب ويمكن للمستخدم معرفة رسوم أى خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة فى بداية كل خدمة، علماً بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى، وتتوافر طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات، وهى كالتالى: البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، ويوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها على المستخدم بناءً على استخدامه للموقع، وإن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، يمكنه استخدام دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.