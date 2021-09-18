السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت السعودية رفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية في يوليو الماضي، للشهر الثاني على التوالي هذا العام، حيث شهدت الأشهر الخمسة الأولى خفضا لإجمالي حيازة المملكة من السندات الأمريكية.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازة السعودية من السندات ارتفعت بمقدار 300 مليون دولار خلال يوليو عن يونيو السابق ليصل إجماليها إلى128.1 مليار دولار.

وعلى صعيد التغير السنوي زادت حيازة السعودية بمقدار 3.5 مليارات دولار مقارنة بذات الشهر العام الماضي (2020).

وبحسب التقرير توزعت حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية إلى 102.2 مليار دولار طويلة الأجل بنسبة 80 %و 25.9 مليار دولار سندات واذون خزانة قصيرة الاجل تمثل نسبة20 % .

واحتلت السعودية المركز الـ 16 عالميا في قائمة كبار المستثمرين في السندات وأذون الخزانة الأمريكية لشهر يوليو 2021، فيما تقدمت باقي الدول العربية، تليها عربيا الإمارات بقيمة 58 مليار دولار في المركز الـ 23 عاليما والكويت بقيمة 46.4 مليار دولار والمركز الـ 28 عالميا.

7.54 تريليونات

وعالميا أفاد التقرير أن حيازة دول العالم للسندات الأمريكية ارتفع خلال يوليو بمقدار 46.2 مليار دولار وصولا إلى 7.54 تريليونات دولار مقابل 7.49 تريليونات دولار في يونيو من العام الجاري.

وجاءت اليابان أعلى قائمة كبار المستثمرين في السندات الأمريكية بحصة 1.31 تريليون دولار، والصين بحصة 1.07 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بمقدار 539.5 مليار دولار وأيرلندا بمقدار 319.7 مليار دولار، وحلت سويسرا خامسا بمقدار 298.3 مليار دولار.