شكرا لقرائتكم خبر الأفراد يكتتبون اليوم في 2.4 مليون سهم لـsolutions by stc ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما فاقت تغطية اكتتاب المؤسسات في الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc ، المستهدف بـ 130 ضعفا، تنطلق اليوم مرحلة اكتتاب الأفراد وستستمر لغاية الثلاثاء، حيث تم تخصيص 2.4 مليون سهم عادي لهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وحدد المستشارون الماليون وهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، السعر النهائي لأسهم الطرح عند 151 ريالا للسهم الواحد، ما يعني وصول القيمة السوقية للشركة إلى 18.1 مليار ريال (4.8 مليار دولار).

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد، أن عملية طرح الشركة، يأتي متسقا مع توجهات استراتيجية مجموعة stc للنمو، وضمن سعي المجموعة وراء إنجاز العديد من المشاريع الرقمية الطموحة، وتمكنا من تطوير منتجات رقمية مبتكرة ودخول أسواق جديدة، وتدعم هذه الخطوة أيضا جھودنا في مجالي الاستدامة والحوكمة كما تعزز من حضورنا المحلي والإقليمي والعالمي.

وأشار الوتيد إلى أن الاستثمار بالتقنية يعتبر من الأولويات المهمة التي تدعم التنمية بمختلف المجالات بالمملكة، حيث نعمل في stc على المساهمة في هذه الرؤية وإتاحة الفرصة للجهات الاستثمارية من شركات وأفراد للانضمام معنا في هذه الرحلة، كوننا نعتمد على خطة استراتيجية طموحة لدعم النمو المستدام، وفي الوقت نفسه تأتي ضمن دعم مجموعة stc لتمكين التحول الرقمي بشكل أساسي في كافة القطاعات من خلال منظومة متكاملة من الخدمات تقدمها المجموعة وشركاتها المختلفة، مما عزز من نجاح solutions by stc وتحولها من استحواذ بـ 100 مليون ريال لشركة تقدر قيمتها الحالية بأكثر من 18 مليار ريال.

مرحلة اكتتاب الأفراد:

