أكاديمية الصندوق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصناعي أعلنت من خلال موقعها الالكتروني عن فتح باب التسجيل للمشاركة في ثلاث ندوات تخصصية عن النظام الضريبي في المملكة خلال أكتوبر القادم، حيث تقدم هذه الندوات مجانا لعموم الجمهور بالتعاون مع أعرق الجهات المحلية والعالمية في مختلف المجالات والتخصصات. وتأتي الندوات في إطار سعي الصندوق الصناعي للإسهام في إثراء الحصيلة المعرفية للمهتمين بعالم الأعمال عموما، وتزويدهم بالمعلومات المساندة لممارساتهم المهنية والعملية. يذكر أن الصندوق الصناعي قام بإنشاء أكاديميته في العام 2019، تتويجا لرحلته الطويلة على مدى أكثر من 47 عاما في مجال التدريب.

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