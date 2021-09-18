1673 إعلانا عقاريا مخالفا خلال 15 يوما من بدء تطبيق الضوابط

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وبحسب إحصائية صادرة عن الهيئة بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة 119 منشأة عقارية، واستقبل مركز خدمة الشركاء 245 بلاغا عقاريا، كما بلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 47 نزاعا عقاريا.
واستقبلت الهيئة 4130 طلبا لخدمة معلن عقاري، منها 717 طلبا للمنشآت، في حين كان النصيب الأكبر للأفراد بواقع 3413 طلبا للخدمة، تمثل نسبة%82.3 ، فيما بلغ عدد المسجلين المستفيدين لخدمة عقاري 7267، والمنشآت المسجلة 890 منشأة عقارية، وسجلت خدمة 505 تفاويض، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص، والتفاويض للمنشآت والمنصات الالكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين.
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