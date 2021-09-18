هيئة النقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت رقمها الموحد (19929) لخدمة المستفيدين، بهدف تيسير وتسهيل وصول المستفيد للخدمات وتحسين تجربته. وتوفر الهيئة العامة للنقل عبر الرقم الموحد عدة خدمات يمكن للمتصل الاستفادة منها بشكل مباشر عند الاتصال بالرقم، منها خدمات الدعم الفني لبوابة نقل، وخدمات تأجير السيارات، وخدمتا «بيان» و»وصل»، وخدمات النقل البحري، وكذلك خدمة الرد على استفسارات المتصلين، وسيكون ضمن المرحلة الأولى للإطلاق والإعلان عن الرقم الموحد، والذي سيتضمن لاحقا خدمة الاعتراض على المخالفات التي تصدر من الهيئة العامة للنقل .



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