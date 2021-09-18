شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا لعام 2021- 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة مراعاة وجود سكرتير داخل الجلسة من السيدات بكل دائرة وذلك بما يتفق توجيهات الدولة في تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ثانيا، ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور.

ثالثا، أنه انطلاقاً من حرص مجلس الدولة المستمر على تحصيل الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، تم التأكيد على المستشارين رؤساء دوائر المحكمة الاستمرار في توقيع قوائم الرسوم أولاً بأول، تمهيداً لتحصيل قيمة المطالبة الخاصة بها، تمهيدا استئداء حقوق الدولة، وثالثها: ضرورة قيام المستشارين رؤساء الدوائر بمتابعة نسخ الأحكام الصادرة من الدائرة وتوقيعها بكل سرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدائرة بسرعة إرسال ملفات الطعون التى يتم الفصل فيها أولاً بأول إلى الحفظ، وذلك فور توقيع الحكم من المستشار رئيس الدائرة.

رابعا: ضرورة قيام المستشارين رؤساء الدوائر بمتابعة نسخ الأحكام الصادرة من الدائرة وتوقيعها بكل سرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدائرة بسرعة إرسال ملفات الطعون التى يتم الفصل فيها أولاً بأول إلى الحفظ، وذلك فور توقيع الحكم من المستشار رئيس الدائرة.

وصرح الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار طه كرسوع، ان رئيس المجلس أكد بأن مجلس الدولة، فصل في العام الماضي في غالبية قضايا الضرائب ولم يتبقى سوى عدد قليل من القضايا سوف يتم الانتهاء منها جميعا، خلال العام القضائى الحالي، على اعتبار ان الاختصاص بنظر قضايا الضرائب تحد جديد استطاع مجلس الدولة التعامل معه، مما سيؤدى الى الاستقرار وتهيئة بيئة الاستثمار.

وقد تضمنت الحركة الفضائية تشكيل واختصاصات مواعيد انعقاد دوائر المحكمة الإدارية العليا في العام القضائي 2021 – 2022، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز الفعالية التي تم تحقيقها خلال العاميين القضائيين الماضيين.

ويتولى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، رئاسة الدائرة الأولى حقوق وحريات واستثمار، ومحكمة الأحزاب والدائرة توحيد المبادئ.

وطبقا لما انتهت اليه الجمعية العمومية للمحكمة يتولى المستشار محمد مبارك رئاسة الدائرة الثانية "أعضاء الهيئات القضائية، والمستشار أحمد حامد رئاسة الدائرة الثالثة "عقود إدارية اصلاح زراعي وملاك الدولة، والمستشار عادل بريك رئاسة الدائرة الرابعة تأديب، والمستشار منير غطاس رئاسة رئاسة الدائرة الخامسة تراخيص، والمستشار سعيد خليف رئاسة الدائرة السادسة تعليم ، والمستشار أحمد عبود رئاسة الدائرة السابعة كادرات خاصة، والمستشار حسونة توفيق رئاسة الدائرة الثامنة بدلات، والمستشار الدكتور سمير عبد الملاك رئاسة الدائرة التاسعة تسويات، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين رئاسة الدائرة العاشرة تامين صحى – مرور – مخالفات قانون البناء، والمستشار أحمد الشاذلى رئاسة الدائرة الحادية عشر ضرائب .