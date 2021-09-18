شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم: إعلان نتيجة امتحان الدور الثانى للثانوية العامة الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





هيئة المجتمعات العمرانية تفوز بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، فازت بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.





التعليم: إعلان نتيجة امتحان الدور الثانى للثانوية العامة الاثنين المقبل

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى، بحد أقصى بعد غد الاثنين، حيث تواصل الوزارة أعمال التصحيح ورصد الدرجات لكراسات الإجابة، حيث أوشك الكنترول على الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب وأيضا مراجعة النتيجة وتجميعها.





التعليم: لا يجوز للمدرسة الخاصة بيع الزى أو توجيه الطالب لشرائه من مكان بعينه

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يجوز للمدرسة الخاصة بيع الزى المدرسى لأولياء الأمور أو توجيه ولى الأمر والطالب لشرائه من مكان بعينه، موضحة أن بيع المدرسة للزى مخالف لقرار ترخيصها، مشيرة إلى أنها من حقها تحديد مواصفات الزى وتترك لولى الأمر حرية شرائه من المكان الذى يناسبه.





كانوا بيصيفوا فى إسكندرية..أمن الغربية يعيد طفلى المحلة بعد غياب يومين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إعادة الطفلين مصطفى ومحمد الجويلي من أبناء قرية عياش مركز المحلة، أثناء تواجدهما بمدينة الإسكندرية للتنزه والذهاب للمصيف، وتم تسليمهما لأسرتهما، كما تم العثور على ابن عمتهم معاذ سامح أيضا بالإسكندرية وإعادته للقرية.





رئيس جامعة القاهرة: لن نسمح بدخول الجامعة بالعام الجديد إلا لمن تلقوا اللقاح

ناشد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طلاب الجامعة بسرعة الحصول على لقاح كورونا بمنافذ التطعيم التي حددتها الجامعة لهم بعدد من الكليات، مؤكدًا أنه سيقتصر دخول الحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد على الذين تلقوا التطعيم فقط.





التعليم تتيح قبول طلاب الدمج بالمدارس الفنية المطبقة لمناهج الجدارات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمديريات قبول طلاب الدمج بمدارس التعليم الفنى" صناعى وزراعى وتجارى وفندقى" المطبق بها المناهج القائمة على منظومة الجدارات المهنية والمطبق بها نظام التأسيس العسكرى، حرصا على مصلحة الطلاب وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.





القوى العاملة تعد دراسة شاملة حول وظائف المستقبل خلال الـ20 سنة المقبلة

تعكف وزارة القوى العاملة على إعداد دراسة شاملة عن مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة القادمة خاصة بعد جائحة تفشي فيروس كورونا، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.





الأرصاد: طقس حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية، حارا رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





التعليم: وصول الكتب المدارس وتسليمها للطلاب مباشرة مع بدء الدراسة

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تتابع موقف الكتب المدرسية قبل انطلاق العام الدراسى، خاصة ما تم صرفه للمديريات التعليمية من مخازن الوزارة والنسب التى وصلت إلى المدارس فعليا، مشددة على أن الكتب سوف يتسلمها الطلاب منذ الأسبوع الأول من بدء العام الدراسى الجديد المقرر له 9 أكتوبر المقبل.





مباراة السوبر بين الأهلي والطلائع فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل موعداً لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السوبر المحلى باستاد برج العرب.





أسعار الذهب اليوم فى مصر تهبط 4 جنيهات وعيار 21 بـ771 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا بقيمة 4 جنيهات بختام تعاملات الأسبوع في سوق الذهب المحلي، والذي تأثر باستمرار هبوط أسعار الذهب في البورصات العالمية، حيث نزلت أونصة الذهب إلى مستويات 1754 دولار، بختام جلسات التداول هذا الأسبوع، إذ تأثر الذهب بارتفاع في الدولار الأمريكي وعائد السندات، وهو ما كان له آثار كبيرة على الذهب في جلسات هذا الأسبوع.





الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يبدأ غدا ويصل ذروته الاثنين والثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بداية أسبوع جديد، يبدأ بارتفاع درجات الحرارة العظمي والصغري ويستمر خلال الأيام القادمة.





التعليم العالى: فتح باب التقدم لمنح دراسية مقدمة من المملكة المتحدة

أكد تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، لوزارة التعليم العالى، حول فتح باب التقدم لمنح تشيفننج المقدمة من المملكة المتحدة للعام الأكاديمى 2022/2023 الممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية، والكومنولث، والتنمية؛ للحصول على درجة الماجستير لمدة عام من أحد الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين فى جميع مجالات الدراسة.