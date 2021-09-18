شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع تدريجى بالحرارة يبدأ غدا ويبلغ ذروته الاثنين والثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بداية أسبوع جديد، يبدأ بارتفاع درجات الحرارة العظمي والصغري ويستمر خلال الأيام القادمة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذا الارتفاع يبلغ ذروته يومى الاثنين والثلاثاء، ويكون الطقس شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الظاهرة المؤثرة هي انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر وتكون علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

ويشهد اليوم السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و شمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.