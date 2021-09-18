شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج وزارة الاتصالات لدعم مشروعات التخرج لطلبة الهندسة والان مع تفاصيل الخبر
س- بدايةً .. ما هو برنامج دعم مشروعات التخرج؟
ج- صممت هيئة ايتيدا مبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC برنامج دعم مشاريع التخرج ضمن مشاريع طلبة الجامعات لطلاب السنة الأخيرة والمسجلين في كليات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي.
س- كيف يتم اختيار المقبولين ببرنامج دعم مشروعات التخرج؟
ج- يتم تعيين مُراجع لتقييم كل مُقترح مشروع تخرج يُقدمه طلاب السنة لأخيرة. ويتم تقييم المُقترح بُناءً على نموذج تقييم مُوحد يجيب فيه المراجع بنعم أو لا. المشاريع الفائزة هي تلك التي أجاب المراجع بنعم على كل أسئلة التقييم.
س- وما هي معايير القبول بالبرنامج؟
ج- المتطلبات التي تؤهل الطلاب للحصول على تمويل مشاريع التخرج الخاصة بهم هي:
طلاب السنة الرابعة المسجلين في جامعة أو معهد مصري.
مشاريع التخرج المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الطلاب المُسجلين في كليات هندسة وعلوم الكمبيوتر.
س- وما الهدف من برنامج دعم مشروعات التخرج؟
ج- يهدف دعم مشاريع التخرج إلى تمويل وتبني مشاريع تخرج طلبة السنة الأخيرة المسجلين في كليات هندسة وعلوم الحاسب الآلي.
س- وما هي مزايا برنامج دعم مشروعات التخرج؟
ج- تقوم مبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC بتمويل مشاريع تخرج الطلاب بحد أقصى 10 آلاف جنيه مصري كحد أقصى لكل مشروع.