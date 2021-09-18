شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج وزارة الاتصالات لدعم مشروعات التخرج لطلبة الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام ويبدأ العام الدراسي الجديد، وينشغل طلاب السنة النهائية بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات بإعداد مشروع التخرج، وتقدم وزارة الاتصالات برنامجًا ناجحًا لإعداد مشروعات التخرج، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن مبادرة دعم التعاون البحثي.

ج- صممت هيئة ايتيدا مبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC برنامج دعم مشاريع التخرج ضمن مشاريع طلبة الجامعات لطلاب السنة الأخيرة والمسجلين في كليات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي.

ج- يتم تعيين مُراجع لتقييم كل مُقترح مشروع تخرج يُقدمه طلاب السنة لأخيرة. ويتم تقييم المُقترح بُناءً على نموذج تقييم مُوحد يجيب فيه المراجع بنعم أو لا. المشاريع الفائزة هي تلك التي أجاب المراجع بنعم على كل أسئلة التقييم.

ج- المتطلبات التي تؤهل الطلاب للحصول على تمويل مشاريع التخرج الخاصة بهم هي:

طلاب السنة الرابعة المسجلين في جامعة أو معهد مصري.

مشاريع التخرج المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الطلاب المُسجلين في كليات هندسة وعلوم الكمبيوتر.

ج- يهدف دعم مشاريع التخرج إلى تمويل وتبني مشاريع تخرج طلبة السنة الأخيرة المسجلين في كليات هندسة وعلوم الحاسب الآلي.

ج- تقوم مبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC بتمويل مشاريع تخرج الطلاب بحد أقصى 10 آلاف جنيه مصري كحد أقصى لكل مشروع.