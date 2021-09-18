أخبار الاقتصاد اليوم: إنشاء 317 مجمعا صناعيا فى القرى ضمن "حياة كريمة"

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 18-9-2021، أخبار الاقتصاد المصرى، اليوم من أبرز الأخبار، أنه جاري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا في القرى الأم، ضمن تدشين المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" .

إنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا فى القرى ضمن "حياة كريمة"

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه جاري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا في القرى الأم، ضمن تدشين المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن هذه المجمعات تعد أحد محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص عمل أمام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية.

وقالت خلال مشاركتها في مؤتمر "ميلاد الجمهورية الجديدة ..بحياة كريمة"، إن هذه المجمعات تستهدف إقامة مشروعات صناعية وحرفية تتناسب مع طبيعة المقومات الاقتصادية والمنتجات المميزة بالقرى، مشيرة الى ان هيئة التنمية الصناعية ستقوم بإنشاء المجمع كما سيقوم جهاز تنمية المشروعات بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات وكذا اتاحة تمويل ميسر لإقامة هذا المشروعات بالإضافة إلى دعمها في استخراج المستندات وتوفير الخدمات غير المالية.

البترول: تكرير 5 ملايين طن بالإسكندرية للبترول و3 ملايين طن بالعامرية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتصحيح تشوهات أسعار بيع المنتجات البترولية كان لها مردود إيجابى في نجاح قطاع البترول في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ عدد من مشروعات تطوير وتحديث ورفع الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية ومصافى التكرير .

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لأعمال جمعيات شركتى الإسكندرية العامرية لاعتماد نتائج أعمال عام 2020/2021، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية .

وأضاف الملا أن المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية إحدى قلاع صناعة التكرير المصرية تساهم بنسبة 45% من إجمالي طاقات التكرير وتصنيع البترول، لافتاً إلى أنه جارى حالياً تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة مصافى التكرير بتطبيق واستخدام أحدث التقنيات بمجال التحول الرقمى وربطها بمنظومة موحدة تساعد في اتخاذ القرار للوصول إلى أقصى معدلات ممكنة فى كفاءة التشغيل، مشيراً إلى استكمال أعمال تطوير الأرصفة البحرية بجونة البترول بميناء الإسكندرية لزيادة منافذ تصدير واستيراد البترول، وأكد الملا على أهمية الاستمرار في رفع أداء العنصر البشرى باعتباره أحد أهم عناصر المنظومة الإنتاجية، مع الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية 44 % لتسجل 1.9 مليار دولار أول 8 أشهر من 2021

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 بنسبة 44% حيث بلغت 1.957 مليار دولار فى 2021 بالمقارنة بـ 1.357 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال المجلس في تقريره الشهري، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 35؜% فى شهر أغسطس 2021 حيث بلغت 274.5 مليون دولار بالمقارنة بـ 204 مليون دولار فى أغسطس 2020.

وأشار المجلس إلى أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2021 حتى نهاية شهر أغسطس بالمقارنة بنفس الفترة عام 2020 وهي الأجهزة الكهربائية 16% ، مكونات السيارات 65% ، الكابلات 97% ، الأجهزة المنزلية 63% ، الصناعات الكهربائية والالكترونية +54%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي، أوروبا ( المملكة المتحدة – تركيا – سلوفاكيا – فرنسا – المانيا – اسبانيا – اليونان ) اسيا ( الامارات – السعودية – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – الصين ) افريقيا ( الجزائر – المغرب – ليبيا – السودان – كينيا – نيجيريا - تونس ).

الإسكان: 51 ألف مواطن سددوا مقدمات حجز وحدات سكن لكل المصريين

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هناك إقبالاً من المواطنين على حجز الوحدات السكنية التى يطرحها حاليا صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث تم حتى الآن سحب 110 آلاف كراسة شروط، بينما قام 51 ألف مواطن بسداد مقدمات الحجز.

وأوضحت، أن سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن هناك 33 مدينة زاد عدد الحاجزين بها عن الوحدات المطروحة.