شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت 18-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 18-9-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.40 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.74 ريال سعودى.





وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.40 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.15 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.94 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.72 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.46 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 211.58 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 211.58 ريال سعر الذهب عيار 22بنحو 193.95 ريال سعر الذهب عيار 21بنحو 185.14 ريال سعر الذهب عيار 18بنحو 158.69 ريال سعر الذهب عيار 14بنحو 123.42 ريال سعر أوقية الذهببنحو 6,580 ريال