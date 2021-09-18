شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للطباعة: 43% ارتفاعا فى صادرات القطاع أول 8 أشهر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 43٪ خلال أول 8 أشهر من 2021 والتى سجلت 596.6 مليون دولار مقابل 416.2 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار المجلس التصديري في تقريره الشهري، إلى أن القطاع سجل 92 مليون دولار صادرات خلال أغسطس 2021 مقابل 49 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة 88٪.

وكشف أحمد جابر وكيل المجلس التصديري، أن منتجات التغليف عموما حققت 388.9 مليون دولار بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021 مقابل 251.8 مليون دولار بنفس الفترة من 2020 بنسبة ارتفاع 54.4 %، مشيرًا إلى أن قطاع الورق حقق 156.9 خلال 2020 مرتفعًا إلى 196.3 خلال 2021 بزيادة 25٪

وأعلن زيادة في صادرات الكرافت والفلوتنج خلال أول 8 أشهر من 2020 حيث سجلت صادرات الكرافت 471 ألف دولار في 2020 مرتفعًا إلى 3.826 مليون دولار خلال 2021، أما الفلوتنج سجل 4.48 مليون دولار في 2020 وحقق قفزة كبيرة إلى 48.98 مليون دولار أول 8 أشهر من 2021.

ولفت وكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إلى أن قطاع الطباعة والكتب سجل زيادة في الصادرات بنسبة 51 ٪ ليبلغ 11.34 مليون دولار في 2021 نظير 7.53مليون دولار في 2020