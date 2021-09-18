شكرا لقرائتكم خبر عن 75.34 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 75.34 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، بالتسوية أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.97 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية أمس الجمعة، تراجعت وذلك مع استئناف شركات النفط الإنتاج في منطقة خليج المكسيك .

وارتفعت أسعار خام القياس العالمى برنت 3.3 %، وذلك خلال الأسبوع كما حققت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب 3.2 %.

واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.