شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة التجارية تستقبل سفير مولدوفا لبحث زيادة التبادل التجارى والاستثمارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلا أحمد الوسيمي، نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة، نيابة عن إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، دميترى كرويتور سفير جمهورية مولدوفا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وقال أحمد الوسيمي إن مصر بها فرص استثمارية كبيرة ومشروعات ضخمة تقوم بتنفيذها الدولة، مشيرا إلي الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في الفترة الأخيرة مشجعة علي للمستثمرين.

وأشار نائب رئيس غرفة القاهرة إلي سعي الغرفة لزيادة التبادل التجاري مع الدول المختلفة خاصة في ظل توافر منتجات مصرية كثيرة ومتنوعة وذات مواصفات عالمية يمكن لكافة الأسواق الخارجية الاستفادة منها، ولذلك يجب تكثيف اللقاءات بين مجتمع الأعمال في البلدين لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة مستقبلا.

وقال سامح زكي إن الغرفة ستوفر كافة البيانات عن السوق المصري والفرص التجارية والاستثمارية به وعن المصدرين والمستوردين لزيادة التفاعل من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين مستفيدين من استراتيجية مصر التنموية 2030 وأيضا الاتفاقيات التي تسهل الحركة التجارية مثل (الكوميسا والميركسور ).

من جانبه قال سفير جمهورية مولدوفا إن الهدف من هذه الزيارة هو توطيد العلاقات بين مصر ومولدوفا وزيارة حجم التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين، خاصة أن مولدوفا تتمتع بعدة مميزات أهمها موقع جغرافي متميز، حيث تقع بين أوكرانيا ورومانيا، ودخول مولدوفا في عدة اتفاقيات دولية، وهى دولة عضو في الأمم المتحدة، مجلس أوروبا و منظمة التجارة العالمية و منظمة التعاون الاقتصادى، لديهم أكبر مجمع لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسات للعلوم الزراعية، ولديها تربة خصبة وغنية، و تصدر أنواعًا كثيرة من الخضروات و الفاكهة، وكميات كبيرة من الذرة والقمح لعدة بلاد مختلفة؛ مما جعلها تعتبر المزرعة الاساسية أثناء انضمامها للاتحاد السوفيتي، حيث كانت تمثل 40% من الاحتياجات الزراعية للدول المنضمة للاتحاد .

كما أكّد السفير أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا جديدًا بين البلدين، من عمل لقاءات أونلاين بين الشركات المصرية و شركات مولدوفا من خلال التدريب بين الغرفة التجارية للقاهرة وغرفة تجارة مولدوفا، وسيكون هذا اللقاء انطلاقة لمجتمع الأعمال بين الجانبين، وسيساهم في إتاحة المجال أمام المستثمرين و أصحاب رؤس الأموال لدخول واحدة من أهم أسواق دول شرق أوروبا.

واقترح الجانبان توقيع بروتوكول بين الغرفتين بهدف ترويج وتسويق الفرص الاستثمارية والثقافية بين أصحاب الأعمال فى البلدين وتطوير التعاون التجارى، وتشجيع إقامة الاستثمارات، وتقديم الخدمات والتسهيلات بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار فى مصر وجمهورية مولدوفا.