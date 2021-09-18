شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 18-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، وذلك وفق التغيرات التي يشهدها السوق العالمي للذهب، والمتأثر ببعض البيانات الإيجابية الأمر الذى تسبب في تراجع أسعار الذهب في البورصات الدولية أمس الجمعة، وفق سعر إغلاق سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

أسعار الذهب عيار 21 تسجل 771 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 18 تسجل 661 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 24 تسجل 881 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب يسجل 6168 جنيها.

أونصة الذهب في البورصات العالمية 1754 دولارا.

هوت أسعار الذهب في البورصات العالمية هذا الأسبوع بأكثر من 3 خلال التداولات، التي استمرت من يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 حتى ختام جلسات التداول مساء الجمعة 17 سبتمبر 2021، وخسرت أونصة الذهب قرابة 33 دولار في التداولات طوال هذه الأيام، وذلك على خلفية صعود واضح في الدولار الأمريكي، وبعض المؤشرات الأخرى التي أثرت على جاذبية المعدن الثمين.

وتراجعت أونصة الذهب من 1787 دولار يوم الاثنين وهو اليوم الأول في أسبوع التداول على الذهب، إلى مستويات 1754 دولار كسعر إغلاق الذهب يوم الجمعة، لتخسر أونصة الذهب حوالي 33 دولار، وهو رقم كبير أثر على أسعار الذهب المحلية في كافة دول العالم.