شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 18-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 18-9-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري ثباتا عند سعر 18.38جنيه للشراء، و18.60 للبيع، وفى بنك بركة سجل 18.48جنيه للشراء، و18.62 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.41جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.41 جنيه للشراء. 18.53 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.38 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.38 جنيه للشراء. 18.60 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.38 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.38 جنيه للشراء. 18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.39 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.39 جنيه للشراء. 18.62 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.48 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.48 جنيه للشراء. 18.62 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.42 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.42 جنيه للشراء. 18.62 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.50 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.50 جنيه للشراء. 18.62 جنيه للبيع.