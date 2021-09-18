شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية 44 % لتسجل 1.9 مليار دولار أول 8 أشهر من 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال المجلس في تقريره الشهري، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 35% فى شهر أغسطس 2021 حيث بلغت 274.5 مليون دولار بالمقارنة بـ 204 مليون دولار فى أغسطس 2020.
وأشار المجلس إلى أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2021 حتى نهاية شهر أغسطس بالمقارنة بنفس الفترة عام 2020 وهي الأجهزة الكهربائية 16% ، مكونات السيارات 65% ، الكابلات 97% ، الأجهزة المنزلية 63% ، الصناعات الكهربائية والالكترونية +54%.
وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي، أوروبا ( المملكة المتحدة – تركيا – سلوفاكيا – فرنسا – المانيا – اسبانيا – اليونان ) اسيا ( الامارات – السعودية – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – الصين ) افريقيا ( الجزائر – المغرب – ليبيا – السودان – كينيا – نيجيريا - تونس ).
وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة بملف التصدير مثل الجمارك والضرائب وصندوق دعم الصادرات وهيئة المعارض وهيئة تنمية الصادرات من أجل تسريع الخدمات التي يحصل عليها الشركات الهندسية.
وأكدت "حلمي" أن المجلس التصديري نظم عددا من اللقاءات والفعاليات آخرها ندوة الشركات المشاركة في البعثة المصرية المتجهة إلى زامبيا، على أن يجري الإعلان تباعا عن كافة الفعاليات المقبلة بمشاركة وتنسيق مع الممثلين من الجهات الحكومية.