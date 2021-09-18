شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية 44 % لتسجل 1.9 مليار دولار أول 8 أشهر من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 بنسبة 44% حيث بلغت 1.957 مليار دولار فى 2021 بالمقارنة بـ 1.357 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال المجلس في تقريره الشهري، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 35؜% فى شهر أغسطس 2021 حيث بلغت 274.5 مليون دولار بالمقارنة بـ 204 مليون دولار فى أغسطس 2020.

وأشار المجلس إلى أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2021 حتى نهاية شهر أغسطس بالمقارنة بنفس الفترة عام 2020 وهي الأجهزة الكهربائية 16% ، مكونات السيارات 65% ، الكابلات 97% ، الأجهزة المنزلية 63% ، الصناعات الكهربائية والالكترونية +54%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي، أوروبا ( المملكة المتحدة – تركيا – سلوفاكيا – فرنسا – المانيا – اسبانيا – اليونان ) اسيا ( الامارات – السعودية – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – الصين ) افريقيا ( الجزائر – المغرب – ليبيا – السودان – كينيا – نيجيريا - تونس ).