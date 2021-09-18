شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر تهبط 4 جنيهات وعيار 21 بـ771 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا بقيمة 4 جنيهات بختام تعاملات الأسبوع في سوق الذهب المحلي، والذي تأثر باستمرار هبوط أسعار الذهب في البورصات العالمية، حيث نزلت أونصة الذهب إلى مستويات 1754 دولار، بختام جلسات التداول هذا الأسبوع، إذ تأثر الذهب بارتفاع في الدولار الأمريكي وعائد السندات، وهو ما كان له آثار كبيرة على الذهب في جلسات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب عيار 21

أسعار الذهب اليوم في مصر، تشهد تراجعا وفق ما شهدته الأسعار العالمية للذهب في ختام جلسات التداول أمس الجمعة، إذ يغلق السوق العالمي للذهب في ساعة متأخرة بتوقيت القاهرة، ويسجل الذهب للعيار الرئيسي بسوق الصاغة 771 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر.

الذهب عيار 18 في مصر

أسعار الذهب تسجل في سوق الصاغة 661 جنيها للجرام من عيار 18 والذى يأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الطلب والمبيعات بمحافظات الجمهورية المختلفة، في حين يسجل الذهب عيار 24 سعر 881 جنيها للجرام والذى يعتبر الأغلى في مصر وهو المكون الرئيسي لسبائك الذهب ولا يوجد مشغولات ذهبية من هذا العيار.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 يسجل 6168 جنيها للجرام، ويزن الجنيه 8 جرامات من الذهب عيار 18 ويرتفع الطلب عليه لشراؤه بغرض الادخار وحفظ العملة بدلاً من شراء المشغولات التقليدية.