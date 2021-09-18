شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم السبت.. 25-26 جنيها للكيلو فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 18-9-2021 استقرارا، حيث سجلت الدواجن البيضاء 25-26 جنيها للكيلو في المزرعة، و سعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 30-32 جنيها للكيلو.

واستقرت الدواجن البلدى 32 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 44 جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأسعار البيض فسجلت كرتونة البيض الأبيض بين 42-43 جنيها سعر المزرعة، وتراوح السعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 50-53جنيها، وأسعار البيض البلدى في المزرعة بين 51-53 جنيها، ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها.