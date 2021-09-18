شكرا لقرائتكم خبر عن فى 10 نقاط تعرف على خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسين مستوى معيشة المواطنين من أهم أهداف الحكومة خلال 21/2022، ورصدت الحكومة حجم استثمارات عامة في عام الخطة 21/2022 بلغت نحو 75% من الاستثمارات الكلية والتي تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه (بنسبة زيادة 51% عن العام الجاري)، تأكيدًا لعزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة في عام الخطة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة.

وتستهدف الدولة دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية، وبخاصة تلك المعنيّة بتطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية ،ومن المتوقع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4%.

1- تنفيذ برامج تأهيل الترع حيث تستهدف الدولة تأهيل 7.000 كم من الترع بإجمالى تكلفة تبلغ 17.5 مليار جنيه

2- تنفيذ شبكة الطرق القومية خلال الخطة الاستثمارية ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا بإجمالى أطوال 1.160 كم، بإجمالى استثمارات قد تصل إلى نحو 13 مليار جنيه

3- الانتهاء من تنفيذ 22 محورا عرضيا حتى 22/2023.

4- الانتهاء من تنفيذ 23 مستشفى تصل نسبة إنجازها حاليا إلى ما يقرب من 77%،

5- الاستمرار فى مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من البلازما

6- الانتهاء من تنفيذ 20 مركزا تم البدء فيها خلال الفترة الماضية

7- التوسع فى تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات

8- تطوير مجموعة من المستشفيات النموذجية لتكون نواة لمنظومة التأمين الصحى الشامل

9- التوسع فى إتاحة العيادات الطبية المتنقلة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية فى المستشفيات العلاجية

10- الاستمرار فى ميكنة المستشفيات الجامعية، إضافة إلى تعزيز قدرات المنشآت الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.