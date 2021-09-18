شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشافات 21 مليون برميل.. تفاصيل إنتاج حقول خالدة بالصحراء الغربية خلال عام والان مع تفاصيل الخبر
1- تحقيق 4 اكتشافات بترولية باجمالى احتياطيات حوالى 21 مليون برميل زيت مكافئ .
2- إجمالى استثمارات بلغت 594 مليون دولار.
3- متوسط الإنتاج اليومى بلغ حوالى 615 مليون قدم مكعب غاز وحوالى 115 ألف برميل زيت خام ومتكثفات وحوالى ألف برميل بوتاجاز .
4- الانتهاء من معالجة البيانات لبرنامج المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد لمنطقة شوشان على مساحة حوالى 3 آلاف كيلومتر مربع.
5- إنجاز 70% من برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة تلال خالدة بمساحة حوالى 3700 كيلومتر مربع.
6- القيام بعمليات حفر 34 بئراً واستكمال حفر 106 بئر .
7- إنشاء خطوط أنابيب لنقل الزيت والغاز بإجمالى أطوال 55 كيلومتر وتطوير محطات التسهيلات بكلابشة وجنوب أم بركة بأعلى معايير السلامة و جارى انشاء خطوط أنابيب جديدة بمناطق مينيس وأم بركة وبركات وأتون بإجمالى أطوال 42 كيلومتر.