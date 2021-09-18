شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشافات 21 مليون برميل.. تفاصيل إنتاج حقول خالدة بالصحراء الغربية خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول خلال الفترة القادمة تنفيذ برامج مكثفة لعمليات البحث والاستكشاف خاصة في منطقة الصحراء الغربية فى ضوء النتائج المتميزة لبرامج المسح السيزمى ، بهدف زيادة الإنتاج في ظل التحسن الملحوظ على المستوى العالمى في مناخ العمل البترولى وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بمعدلات إنتاج حقول شركة خالدة للبترول والتي كانت كالتالي..

1- تحقيق 4 اكتشافات بترولية باجمالى احتياطيات حوالى 21 مليون برميل زيت مكافئ .

2- إجمالى استثمارات بلغت 594 مليون دولار.

3- متوسط الإنتاج اليومى بلغ حوالى 615 مليون قدم مكعب غاز وحوالى 115 ألف برميل زيت خام ومتكثفات وحوالى ألف برميل بوتاجاز .

4- الانتهاء من معالجة البيانات لبرنامج المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد لمنطقة شوشان على مساحة حوالى 3 آلاف كيلومتر مربع.

5- إنجاز 70% من برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة تلال خالدة بمساحة حوالى 3700 كيلومتر مربع.

6- القيام بعمليات حفر 34 بئراً واستكمال حفر 106 بئر .

7- إنشاء خطوط أنابيب لنقل الزيت والغاز بإجمالى أطوال 55 كيلومتر وتطوير محطات التسهيلات بكلابشة وجنوب أم بركة بأعلى معايير السلامة و جارى انشاء خطوط أنابيب جديدة بمناطق مينيس وأم بركة وبركات وأتون بإجمالى أطوال 42 كيلومتر.