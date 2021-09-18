شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك المحلى من السولار يرتفع إلى 1.116 مليون طن في يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الاستهلاك المحلى من السولار بشكل ملحوظ وفقا لبيانات حكومية، حيث سجل الاستهلاك المحلى من السولار نحو مليون و169 ألف طن في شهر يونيو الماضي، مقابل مليون و 44 ألف طن في شهر يونيو عام 2020، بزيادة بلغت 125 ألف طن.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الإنتاج المحلى من السولار سجل نحو 739 ألف طن في شهر يونيو الماضي، مقابل 813 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 74 ألف طن.

وكان الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي قد ارتفع وسجل نحو 4 ملايين و311 ألف طن في شهر يونيو الماضي، بينما كانت 3 ملايين و701 ألف طن في شهر يونيو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 610 ألف طن.

وشهد الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي ارتفاعا مماثلا، حيث بلغت قيمة الاستهلاك المحلي نحو 4 ملايين و47 ألف طن في شهر يونيو الماضي، مقابل 3 ملايين و799 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 499 ألف طن.

وفي مارس الماضي، ارتفع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 4 ملايين و612 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و559 ألف طن في شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و53 ألف طن، وفي فبراير الماضي بلغت قيمة الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و123 ألف طن، مقابل 3 ملايين و677 ألف طن في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 446 ألف طن.