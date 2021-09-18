شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حالات لا تغطيها وثيقة التأمين على سفر المصريين للخارج أبرزها النصب والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
1- أي أفعال تنطوي على غش أو أعمال احتيالية أو أعمال إجرامية أو إهمال جسيم أو متعمد من جانب المؤمن له.
2- الأفعال أو التصرفات الناشئة عن كون المؤمن له في حالة أو فعل يشوبه الجنون أو العته أو فقد السيطرة على النفس بسبب مرض نفسي أو الانتحار.
3- الظواهر الطبيعية غير العادية مثل الفيضانات والزلازل أو الهزات الأرضية أو هبوط أو انهيار التربة والثوران البركاني والأعاصير وسقوط النيازك
والشهب أو أي ظواهر جوية أو جيولوجية أخرى.
4- الإرهاب والتمرد والشغب والاضطرابات والعصيان المدني.
5- الإصابة أو المرض الذي يحدث نتيجة العمليات الحربية وقت الحرب أو حفظ الأمن وقت السلم.
6- الحروب سواء أعلنت أو لم تعلن و/أو أي صراعات أو تدخلات دولية.
7- الإشعاعات النووية.
8- أية إصابة أو مرض يلحق بالشخص المؤمن له أثناء الاشتراك في المسابقات أو الرهانات أو التحديات أو في حالات الدفاع الشرعي.
9- الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على هذا التأمين.
10- المشاركة الفعلية للمؤمن له في المسابقات والألعاب الرياضية والاختبارات والتدريب.
وتوفر وثيقة التأمين مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.
وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.