شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حالات لا تغطيها وثيقة التأمين على سفر المصريين للخارج أبرزها النصب والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزمت الدولة بإصدار وثيقة تأمين رعاية المسافر لأي مصري خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة بداية من يوم 3 يوليو الماضي، لتوفير الرعاية الطبية وتكاليف النقل أو إعادة المصريين إلى بلد الإقامة حال تعرضه لمرض طارئ، وتضمنت الوثيقة أبرز 10 استثناءات لا تغطيها للمصريين في الخارج وهي:

1- أي أفعال تنطوي على غش أو أعمال احتيالية أو أعمال إجرامية أو إهمال جسيم أو متعمد من جانب المؤمن له.

2- الأفعال أو التصرفات الناشئة عن كون المؤمن له في حالة أو فعل يشوبه الجنون أو العته أو فقد السيطرة على النفس بسبب مرض نفسي أو الانتحار.

3- الظواهر الطبيعية غير العادية مثل الفيضانات والزلازل أو الهزات الأرضية أو هبوط أو انهيار التربة والثوران البركاني والأعاصير وسقوط النيازك

والشهب أو أي ظواهر جوية أو جيولوجية أخرى.

4- الإرهاب والتمرد والشغب والاضطرابات والعصيان المدني.

5- الإصابة أو المرض الذي يحدث نتيجة العمليات الحربية وقت الحرب أو حفظ الأمن وقت السلم.

6- الحروب سواء أعلنت أو لم تعلن و/أو أي صراعات أو تدخلات دولية.

7- الإشعاعات النووية.

8- أية إصابة أو مرض يلحق بالشخص المؤمن له أثناء الاشتراك في المسابقات أو الرهانات أو التحديات أو في حالات الدفاع الشرعي.

9- الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على هذا التأمين.

10- المشاركة الفعلية للمؤمن له في المسابقات والألعاب الرياضية والاختبارات والتدريب.