شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة البنك الإسلامى تنفذ 344 مشروعًا بـ13 مليار دولار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مصر استفادة من الشراكة القوية التنموية المتميزة مع مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، ووفرت المجموعة تمويلات لـ344 مشروعًا بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار أمريكى، منها 292 مشروعًا تم الانتهاء منه، و56 مشروعًا جارى تنفيذها، تغطي مختلف مجالات التنمية، أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.

وتعدت محفظة البنك الإسلامي للتنمية مع جمهورية مصر العربية 13 مليار دولار، وتمثل مصر من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية،

ويحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدعم كبير من مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وتضم مجموعة البنك عددًا من المؤسسات ومنها المؤسسة الخاصة بدعم التجارة وأخري معنية بتأمين التجارة والاستثمار، وكذا مؤسسة خاصة بدعم القطاع الخاص، وكل تلك المؤسسات لها نشاط كبير فى مصر، بالإضافة إلى افتتاح مقر للبنك الإسلامى فى مصر مؤخرًا.

وتعد مصر من 11 دولة من الدول الأعضاء التي تضم فرع للبنك الإسلامي مما يدل على الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنمية المستدامة بمصر في الفترة الحالية.

تم توقيع اتفاقية في أكتوبر 2018 لتأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى مصر مع منح كافة التسهيلات لتأسيس مقر المكتب وتعيين العاملين والانتهاء من الإجراءات التنفيذية لتفعيل هذا الاتفاق، وهو ما يعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصرى والعربى والإفريقى للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، ويدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تم أيضا توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021 والتي تضمنت تقديم تمويلات بنحو 3 مليارات دولار لعدد من المشروعات في مجالات تنموية خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.