شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع ترقب اجتماع «الفيدرالي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتعشت أسعار الذهب، أمس الجمعة، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهر خلال الجلسة السابقة، لكن قوة الدولار وضعت المعدن النفيس على مسار انخفاض أسبوعي، فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1762.55 دولار للأوقية، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1762.80 دولار للأوقية. وفقد المعدن الأصفر 1.6 % من قيمته هذا الأسبوع. واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، أمس الجمعة، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع الذهب 2.7 % أمس الأول بعدما قفز مؤشر الدولار، فيما عززت زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في 21 و22 سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.94 دولار للأوقية بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من شهر أمس الأول.

وارتفع البلاتين 1.1 % إلى 942.76 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 1.3 % ليسجل 2007.95 دولار للأوقية.