شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستقر فوق 75 دولارا بفضل التعافي البطيء للإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط، أمس الجمعة، لكنها استقرت فوق 75 دولارا للبرميل وظلت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 3 % بفضل التعافي البطيء في الإنتاج الأمريكي بعد إعصارين في خليج المكسيك.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا ما يعادل 0.36 % إلى 75.40 دولار للبرميل بعدما ارتفعت أمس الأول 21 سنتا.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.54 % إلى 72.22 دولار بعد أن استقرت دون تغيير عند التسوية في الجلسة السابقة.

وقال محللون في سوق النفط: «نزلت أسعار النفط قليلا مع استمرار عودة الإنتاج الأمريكي ببطء...وبينما لا تزال بعض الدول تكافح لاحتواء سلالة دلتا (المتحورة من فيروس كورونا)، فيما تشهد أسعار النفط أسبوعا جيدا آخر على الرغم من الضعف عموما في السلع الأولية الذي نجم عن قوة الدولار».

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الجمعة مما جعل واردات النفط الخام المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى، وكان 28 % من إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك ما زال متوقفا حتى أمس الأول، بعد أسبوعين ونصف من الإعصار أيدا.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أولية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات الخام بالولايات المتحدة في سبتمبر تراجعت إلى ما بين 2.34 و2.62 مليون برميل يوميا من ثلاثة ملايين برميل يوميا في أواخر أغسطس.