شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليار ريال إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في النصف الأول من العام الحالي، مسجلة 22.093 مليار ريال، مقابل 21.411 مليار ريال، بزيادة 3.2 %، فيما بلغ الدخل بعد الزكاة والضريبة، نحو 529 مليون ريال، مقابل 1.028 مليار ريال، بانخفاض 48.5 %.

وقال التقرير ربع السنوي لقطاع التأمين: إن إجمالي دخل عمليات التأمين بلغ في النصف الأول من العام الحالي نحو 52 مليون ريال، مقابل 616 مليون ريال في النصف الأول من 2020، منخفضا بنسبة 108.4 %، فيما بلغ دخل الاستثمار نحو 581 مليون ريال، مقابل 412 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 41.1 %.

وأظهر التقرير أن صافي الأقساط المكتسبة بلغت 15.780 مليار ريال، مقابل 15.802 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 0.1 %، بينما بلغ صافي المطالبات المتكبدة نحو 12.741 مليار ريال، مقابل 11.356 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 12.2 %، فيما بلغ معدل الخسارة نحو 80.7 %، في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 71.9 % في الفترة المماثلة من العام الماضي، مرتفعة بنسبة 12. 4 %، فيما أوضح التقرير أن معدل الخسائر هو نسبة المطالبات المتكبدة إلى الأقساط المكتسبة.

وأشار التقرير إلى أن معدل المصروفات في النصف الأول من العام الحالي، بلغ 18 %، منخفضا عن 21.7 % في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلا تراجعا بنسبة 12.4 %، موضحا أن معدل المصروفات هو نسبة المصروفات الخاصة بعمليات التأمين فقط إلى الأقساط المكتسبة.

ولفت التقرير إلى أن النسبة المجمعة بلغت 98.7 %، في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 93.5 % في الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع قدره 5.5 %، فيما تعني النسبة المجمعة معدل الخسائر زائد مضاف إليها معدل المصروفات. وأشار التقرير إلى أن معدل الاحتفاظ بلغ 81.6 % في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 81.5 % في النصف الأول من 2020، مرتفعا بنسبة 0.1 %، ويقيس معدل الاحتفاظ أقساط التأمين، التي تحتفظ بها الشركة بعد استبعاد حصة معيد التأمين ويتم احتسابه من خلال قسمة صافي أقساط التأمين المكتتب بها على إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.

ووفقا للتقرير استحوذ قطاع التأمين الصحي على نحو 54.9 % من الأقساط المكتتب بها في الربع الثاني من العام الحالي، بينما جاء في المرتبة الثانية قطاع تأمين المركبات بنسبة 18.1 %، فيما جاء بالمرتبة التالية قطاع تأمين الحماية والادخار مستحوذا على 4.7 %، بينما استحوذت قطاعات التأمين الأخرى على نحو 22.3 %.

وفي الربع الأول من العام الحالي استحوذ قطاع التأمين الصحي على 55.6 %، بينما جاء ثانيا قطاع تأمين المركبات بنسبة 21.8 %، فيما استحوذ قطاع تأمين الحماية والادخار على 3.8 %، بينما استحوذت قطاعات التأمين الأخرى على 18.9 %.